Дом в Ейске будет восстановлен в беспрецедентно сжатые сроки, - губернатор

Дом в Ейске, пострадавший при крушении Су-34, планируется восстановить "в беспрецедентно сжатые сроки" - к маю 2023 года. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Эксперты пришли к выводу, что третий подъезд многоэтажки будут полностью разбирать, второй и четвертый — частично. Общая площадь восстановления составляет более семи тысяч квадратных метров, уточнил губернатор.

Кондратьев поручил проконтролировать, чтобы во время восстановительных работ в доме люди смогли расположиться в пунктах временного размещения максимально комфортно.

Ранее сообщалось, что жильцы аварийных подъездов многоэтажного жилого дома, пострадавшего в Ейске после падения самолета, смогут зайти в свои квартиры 21 и 22 октября в сопровождении спасателей.

Напомним, по данным Минобороны, 17 октября при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа самолет потерпел крушение. Летчики успели катапультироваться. Истребитель упал во дворе жилого дома, огонь перекинулся на жилую многоэтажку. Погибли 15 человек, пострадали 26.