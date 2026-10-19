Литва не проведет этап Кубка мира по пятиборью в 2027 году

Международный союз современного пятиборья (UIPM) решил не проводить этап Кубка мира 2027 года в Литве. Причина - позиция литовских властей: они не хотят допускать к стартам атлетов из России и Беларуси. В UIPM считают, что это противоречит текущим правилам спорта, пишет РГ.

Изначально соревнования хотели провести в Каунасе с 13 по 17 апреля 2027 года. Литовская федерация современного пятиборья со ссылкой на портал Sportas24 подтвердила, что исполком UIPM утвердил перенос турнира. Глава союза Роб Сталл пояснил, что решение опирается на новые установки Международного олимпийского комитета (МОК). Главная цель - дать российским и белорусским пятиборцам равные шансы отобраться на Олимпиаду‑2028 в Лос‑Анджелесе.

Президент Федерации современного пятиборья Литвы Юстинас Киндерис сказал, что разочарован решением, но не сильно удивлен: раньше представители UIPM не раз спрашивали Литву про участие российских спортсменов. При этом в Литве подтверждают, что запрет на выступление атлетов из этих стран остается в силе.

Теперь есть риск, что Литва лишится и других турниров - этапа Кубка мира и юношеского первенства планеты 2028 года. UIPM принимает заявки от других стран до 25 октября. Если нового организатора не найдут, в сезоне‑2027 проведут не четыре, а три этапа Кубка мира.