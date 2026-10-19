Отопительный сезон на Ставрополье стартовал 14 октября

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров провел еженедельное совещание с руководителями краевых ведомств и главами территорий, на котором одной из основных тем стала готовность региона к началу отопительного сезона.

По данным МинЖКХ региона, общая готовность жилищно-коммунального комплекса Ставрополья составляет 99%. Отопительный сезон в крае стартовал 14 октября. Первым его начал Кочубеевский округ.

Губернатор поставил задачу главам муниципалитетов при принятии решений о запуске отопления ориентироваться на погодные условия и обращения жителей. Особое внимание уделить социальным объектам – школам, детским садам, медицинским и социальным учреждениям.

Отдельно обсуждена ситуация в Невинномысске – вопросы о ремонте теплотрассы в городе звучали на недавней прямой линии главы края.