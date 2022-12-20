Завершен демонтаж подъездов дома в Ейске, пострадавшего при падении Су-34

В Ейске завершен демонтаж четвертого подъезда многоквартирного дома, во двор которого упал военный самолет Су-34.

Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, в пострадавшем доме по улице Коммунистической специалисты завершили демонтаж квартир в четвертом подъезде и приступили к разбору первого подъезда. В работах задействованы три единицы техники. Ранее в пострадавшем доме полностью демонтировали третий подъезд.

Согласно заключению экспертов, о котором 20 октября сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, 3-й подъезд должны были разобрать полностью, 2-й и 4-й — частично, сообщает "Коммерсант".

Напомним, причиной падения бомбардировщика Су-34 в Ейске стало попадание в его двигатели двух чаек.