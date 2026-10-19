На восстановление жилья жителям Дагестана, пострадавшим от паводков, будет выделено более 1,3 млрд рублей

Накануне председатель Правительства Дагестана Магомед Рамазанов принял участие в заседании Правительственной комиссии для координации работ по предупреждению и ликвидации последствий природных явлений, вызванных негативным воздействием паводковых вод, которое провел заместителя Министра России по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Виктор Яцуненко.

Рассмотрен ход восстановления жилого фонда и объектов инфраструктуры, а также вопросы оказания финансовой помощи гражданам. На сегодняшний день финансовую помощь получили более 93 тысяч жителей Дагестана на сумму более 3,7 млрд рублей.

Также были рассмотрены вопросы о ходе проведения работ по выплатам пострадавшим гражданам на приобретение (строительство), капитального ремонта жилья взамен утраченного (поврежденного), а также по восстановлению объектов ЖКХ.

Как доложил Председатель Правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов, по капремонту рассмотрено 1623 заявления. Одобрены выплаты на общую сумму 770,3 млн рублей, по 1001 заявлению. По строительству рассмотрено 488 заявлений, одобрены 286 сертификатов на общую сумму 586 млн рублей.

Рассмотрение заявлений на капремонт планируется завершить до конца октября и по одобренным заявкам произвести выплаты, рассмотрение заявлений на строительство и приобретение - до 15 ноября.