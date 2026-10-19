Пермская сеть АЗС "Ликом" не признает вину за повышение цен на бензин

В Пермском крае УФАС рассматривает антимонопольное дело в отношении сети АЗС "Ликом". Как сообщил руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин в интервью РБК-Пермь, владелец сети не признаёт вину в нарушении, и, по его мнению, дело не будет простым.

Плаксин отметил, что предстоит оценить конкурентную среду, в которой работает "Ликом". Ранее проверка УФАС выявила, что в ряде муниципалитетов края компания занимает доминирующее положение с долей рынка 100%. Антимонопольщики усмотрели в действиях сети установление экономически необоснованных цен и ущемление интересов потребителей.

Дело было возбуждено после того, как в июне за неделю бензин марок АИ-92 и АИ-95 в сети подорожал в среднем на 20 рублей за литр. В составе сети работает 28 АЗС.