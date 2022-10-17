В результате падения самолета в Ейске пострадали 17 квартир

Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолёта Су-34 в городе Ейске (Краснодарский край) возбуждено уголовное дело.

На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, сообщает СКР.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил о том, что выехал в Ейский район. Все краевые и районные пожарно- спасательные гарнизоны занимаются тушением огня.

"По предварительной информации от оперативных служб, упал военный самолет Су-34. В результате произошел пожар в девятиэтажном доме. Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно, пострадало 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку. Информацию о погибших и пострадавших уточняем", - написал Кондратьев.