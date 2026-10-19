Донецкий суд приговорил Татьяну Монтян* к полутора годам тюрьмы

Ворошиловский районный суд Донецка вынес обвинительный приговор в отношении блогера и юриста Татьяны Монтян* (внесена в список террористов и экстремистов). Она приговорена к 1,5 годам заключения в колонии общего режима как виновная по ч. 2 ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

Основанием для уголовного преследования стали высказывания об "охраноте" во время трансляции еще в 2022 году. Сторона обвинения настаивала на пятилетнем сроке в колонии-поселении и ограничении права администрировать интернет-ресурсы на три года. Суд оказался более снисходителен, сократив срок до полутора лет и установив двухлетний запрет на ведение сайтов. При этом адвокат будет подавать апелляцию, настаивая на том, что самого слова "охранота" нет в словарях и оно не имеет точного значения. А Монтян имела в виду приспособленцев.

Монтян родом из Киева, в 2021 году переехала в Россию. В Киеве на нее завели уголовное дело за посягательство на целостность Украины. Она известна своими крайне резкими высказываниями не только в адрес Украины, но и по внутрироссийским вопросам.

