В Ейске локализован пожар на месте падения Су-34

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о локализации пожара в Ейске на месте падения военного самолета Су-34.

"Как сообщили коллеги из МЧС, остатки самолета потушены. Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена. Пожар локализован", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Напомним, при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа самолет потерпел крушение. Катапультировавшиеся летчики сообщили причину случившегося – при взлете загорелся один из двигателей.