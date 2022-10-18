СКР назвал основную версию крушения Су-34 в Ейске

Следствие в качестве основной версии падения самолета Су-34 в Ейске рассматривает техническую неисправность, сообщает Следственный комитет РФ.

С места ЧП изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы. На аэродроме вылета изъяты образцы топлива, допрашиваются катапультировавшиеся летчики и персонал аэродрома.

Уголовное дело после крушения самолета расследуется по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

Напомним, по данным Минобороны, при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа самолет потерпел крушение. Катапультировавшиеся летчики сообщили причину случившегося – при взлете загорелся один из двигателей.

Как сообщалось, разбор завалов в жилом доме после крушения истребителя Су-34 завершился. Число погибших достигло 13 человек, среди них трое детей. Пострадало 19 человек.