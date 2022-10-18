Судьбу пострадавшего дома в Ейске решат после экспертизы

В оперштабе Кубани заявили о том, что к комплексному обследованию конструкций пострадавшего дома в Ейске планируется приступить в течение суток, когда свою работу на месте ЧП завершат сотрудники Следственного комитета.

Решение о дальнейшей судьбе дома будут принимать на основе результатов обследования экспертов, уточнили в оперштабе.

Напомним, по данным Минобороны, при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа самолет потерпел крушение. Катапультировавшиеся летчики сообщили причину случившегося – при взлете загорелся один из двигателей.

Как сообщалось, разбор завалов в жилом доме после крушения истребителя Су-34 завершился. Число погибших достигло 13 человек, среди них трое детей. Пострадало 19 человек.