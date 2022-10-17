Путин отправил в Ейск глав МЧС и Минздрава

Президент Владимир Путин принял доклады губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, главы МЧС Александра Куренкова и министра здравоохранения Михаила Мурашко о происшествии с военным самолётом, потерпевшим крушение в Ейске.

Путин поручил главе региона и министрам вылететь на место происшествия для оказания всей необходимой помощи пострадавшим, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, по данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате падения самолета пострадали 17 квартир.

"По предварительной информации от оперативных служб, упал военный самолет Су-34. В результате произошел пожар в девятиэтажном доме. Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно, пострадало 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку. Информацию о погибших и пострадавших уточняем", - написал Кондратьев.