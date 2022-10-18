Число погибших в Ейске увеличилось до 14

Число погибших после падения истребителя Су-34 в Ейске увеличилось до 14, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, спасатели нашли под завалами тело мужчины. Утверждается, что его личность установить не удалось, он сильно обгорел.

РИА Новости со ссылкой на региональные власти также сообщает, что число погибших в Ейске увеличилось до 14.

Ранее сообщалось, что разбор завалов в жилом доме после крушения истребителя Су-34 завершился. Число погибших достигло 13 человек, среди них трое детей. Пострадало 19 человек. В МЧС РФ уточнили, что за время поисково-спасательной операции спасены 68 человек, свыше 360 эвакуированы.