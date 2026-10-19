В Volkswagen могут не повышать зарплаты до 2030 года

Агентство Reuters сообщило, что концерн Volkswagen может заморозить зарплаты 660 тысячам сотрудников как минимум до 2030 года. Информацию опубликовали со ссылкой на заявление профсоюза Volkswagen Group Global Works Council (GWC). В профсоюзе план резко критикуют: там называют его "абсурдным" и "вряд ли осуществимым".

В самом Volkswagen не подтверждают эти данные. В компании считают публикации на эту тему "спекуляциями" и не дают развернутых комментариев. При этом в концерне не скрывают, что на этой неделе пройдет крупное совещание - на нем обсудят политику оплаты труда.

Подробности плана раскрыла газета Sueddeutsche Zeitung. По ее данным, совет директоров Volkswagen подготовил для топ‑менеджеров методичку, где прописали не только заморозку зарплат, но и сокращение рабочих мест, урезание премий и отказ от специальных выплат. Сейчас стороны по‑разному оценивают эти предложения, и окончательное решение пока не принято.

Ранее сообщалось, что по словам главы Минпромторга Антона Алиханова, в 2026 году планируют возобновить производство на бывших заводах Toyota в Санкт‑Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области; при этом почти на всех площадках, которые оставили зарубежные компании, выпуск уже наладили - в 2025 году объемы выросли на треть.