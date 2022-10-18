Число погибших в результате падения самолета в Ейске выросло до 13

В Ейске завершился разбор завалов в жилом доме после крушения истребителя Су-34. Число погибших достигло 13 человек, среди них трое детей, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Число пострадавших составило 19 человек. Четверо из них переведены в Краснодарскую краевую больницу, остальные находятся под наблюдением медиков в больнице города Ейска, пишет Regnum.

Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор края Вениамин Кондратьев.

Пострадавшим в случае легкого вреда здоровью выплатят по 200 тысяч рублей, в случае среднего и тяжкого — 400 тысяч рублей.

По 100 тысяч выплатят на каждого члена семьи за потерю имущества, при частичной утрате имущества - 50 тысяч. Единовременная выплата каждому пострадавшему составит 10 тысяч рублей.

В МЧС РФ уточнили, что за время поисково-спасательной операции спасены 68 человек, свыше 360 эвакуированы. Пожар в жилом доме потушен, состояние дома оценит спецкомиссия.