Цены на подержанные авто тянут вверх средний кредит

В третьем квартале 2026 года россияне стали брать больше денег в кредит на покупку машин с пробегом: средний размер займа вырос до 1,3 миллиона рублей - год назад он составлял 1,19 миллиона. При этом кредиты стали чуть доступнее: средняя ставка опустилась с 26 % до 20,9 % годовых. Такие данные приводит издание "Автопилот" со ссылкой на экспертов системы Pango Cars, которые проанализировали кредитные сделки за квартал.

В среднем люди берут автокредит на 6,3 года. Среди моделей в лидерах - Kia Rio: на нее приходится 4,7 % кредитных покупок. Следом идут Lada Vesta (3,7 %) и Hyundai Solaris (3,5 %). Lada Granta заняла четвертое место с долей 3,4 %. По брендам спрос стабильно держится на Lada, Kia и Hyundai, а по году выпуска покупатели чаще выбирают машины 2023 года.

Чаще всего в кредит берут автомобили возрастом от 5 до 10 лет - на них приходится 34 % сделок. Машины младше 5 лет оформляют в кредит в 30 % случаев, авто от 10 до 15 лет - в 24 %. Еще 10 % кредитов приходится на машины от 15 до 20 лет, а на авто старше 20 лет - лишь около 1 %.

По цене большинство кредитов оформляют на машины стоимостью от 500 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Самый востребованный сегмент - от 1 до 1,5 миллионов: на него приходится 25 % договоров. Чуть меньше берут авто за 1,5–2 миллиона (22 %) и за 500 тысяч-1 миллион (21 %). На машины ценой от 2 до 2,5 миллионов рублей приходится 13,5 % сделок.

Эксперты Pango Cars прогнозируют, что до конца 2026 года ставки останутся в диапазоне 20-22 % годовых. Чтобы ежемесячные платежи не становились слишком большими, банки, скорее всего, будут увеличивать сроки кредитов. Из‑за этого средний размер займа к весне 2027 года может превысить 1,4 миллиона рублей. Также аналитики ожидают рост доли кредитов на авто старше 10 лет - это связано с подорожанием новых машин и нехваткой недорогих вариантов с пробегом.