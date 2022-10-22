В Ейске выписаны трое пострадавших при возгорании жилого дома

Из Ейской ЦРБ выписали троих пострадавших в результате падения самолёта В больницах продолжают лечиться 13 пострадавших.

По данным оперштаба Краснодарского края, в Ейской ЦРБ лечатся семь пациентов (все – в средней степени тяжести), в детской краевой клинической больнице – один ребенок (в тяжелом состоянии), в краевой клинической больнице № 1 имени профессора Очаповского – четыре пациента, из них один ребенок, в перинатальном центре Краснодара – одна беременная пациентка.

Напомним, по данным Минобороны, 17 октября при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа самолет потерпел крушение. Летчики успели катапультироваться. Истребитель упал во дворе жилого дома, огонь перекинулся на жилую многоэтажку. Погибли 15 человек, пострадали 26. На компенсации жителям дома из резервного фонда Краснодарского края выделены 67 млн руб.