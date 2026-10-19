Опубликована афиша мероприятий в Большом Геленджике на этой неделе

Пресс-служба администрации города-курорта опубликовала информацию о мероприятиях, которые жители и гости Геленджика могут посетить на этой неделе.

В афише мероприятий с 19 по 25 октября 2026 года в Большом Геленджике - 21.10 в 15:00 - просветительский час «Жизненный путь Жукова Г.К. 1896-1974», Центр культуры и досуга «Творчество», 21.10 в 17:00 - концерт Натальи Ахроменко «На крыльях музыки», Дворец культуры, 22.10 в 19:00 - шоу оживших картин в звучании оркестра и мерцании свечей «Про.Арт» (по билетам), Дворец культуры, 24.10 в 10:30 - кукольный спектакль «Лягушка-путешественница» (по билетам), Дворец культуры, малый зал, 24.10 в 17:00 - балет «Чиполлино» (по билетам), «Геленджик Арена», Большой зал, 25.10 в 19:00 - концерт «Пьер Эдель с симфоническим оркестром» (по билетам), «Геленджик Арена», Большой зал.

Также на этой неделе в репертуаре кинотеатра «Радуга»: «Руки Вверх! 2», «Битва моторов», «Везунчик», «Подводная братва. На страже рифа», «До последнего грамма», «Приключения Мамонтёнка. В поисках мамы» и др.

В округах Большого Геленджика также пройдут мероприятия: 19.10 в 13:00 - мастер-класс по живописи «Моё Чёрное море», Дом культуры с. Пшада, 20.10 в 14:30 - литературно-музыкальная программа «Расцветай, наш край родной», Дом культуры с. Марьина Роща, 20.10 в 16:00 - мастер-класс «Осенние дары», Клуб с. Текос, 20.10 в 16:00 - игровая программа для детей «На спорте», Дворец культуры с. Дивноморское, 21.10 в 13:00 - интеллектуальная игра «Что я знаю о своем крае?», Дом культуры с. Адербиевка, 21.10 в 17:00 - шахматный турнир «Белая королева», Дом культуры с. Пшада, 22.10 в 12:00 - мастер-класс по хореографии «В ритме осеннего настроения», Дом культуры с. Марьина Роща, 22.10 в 13:00 - исторический турнир «Легенды Кубани», Дом культуры с. Пшада, 22.10 в 17:00 - тематическое мероприятие «День Кубанского казачества», Клуб с. Виноградное, 23.10 в 13:00 - конкурс поделок из природного материала «От вечного истока», Дом культуры с. Марьина Роща, 23.10 в 17:00 - спектакль «Последняя попытка» (по билетам), Театр Старого парка, с. Кабардинка, 23.10 в 17:00 - познавательная программа для детей «Загадки из бабушкиного сундука», Дом культуры с. Архипо-Осиповка, 23.10 в 17:00 - игровая программа «Быстрее, выше, сильнее», Клуб с. Виноградное, 23.10 в 18:00 - развлекательный вечер «Вечер в хорошей компании», Дом культуры с. Архипо-Осиповка, 24.10 в 17:00 - комедия «Юбилей и другие казусы» (по билетам), Театр Старого парка, с. Кабардинка, 24.10 в 17:00 - концерт ансамбля «Восточные сказки» «Египетский базар», Дворец культуры с. Дивноморское, 24.10 в 19:00 - танцевальная программа «Яркие краски осени», Дом культуры с. Пшада, 25.10 в 14:00 - спектакль «Гадкий У» (по билетам), Театр Старого парка, с. Кабардинка, 25.10 в 19:00 - семейный видеопоказ «Русалка», Дом культуры с. Пшада.

Поскольку возможны временные изменения или отмены, уточнить информацию можно по телефонам: 8(86141)2-08-35; 8(86141)2-08-36; 8(86141)2-08-37 (управление культуры, искусства и кинематографии).