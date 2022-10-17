Количество жертв падения военного самолета в Ейске выросло до трех

Власти Краснодарского края сообщили о том, что количество жертв падения самолета в Ейске выросло до трех.

"На этот момент по пострадавшим: 10 человек, из них трое детей. Тяжёлые – 7 взрослых и 1 ребенок. Они отравились продуктами горения. Всех вывезли в стационар. Достоверно известно о трёх погибших", - написала замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о локализации пожара на месте падения военного самолета Су-34.

"Как сообщили коллеги из МЧС, остатки самолета потушены. Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена. Пожар локализован", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.