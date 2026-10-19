21 Октября 2026
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Общество Южный ФО Астраханская область
Фото: duma-astrakhan.ru

Игорь Седов принял участие в заседании Общественной палаты города Астрахани

В прошедшем в Большом зале городской администрации очередном пленарном заседании Общественной палаты города Астрахани под председательством Александра Даирова принял участие спикер Городской Думы Игорь Седов.

Центральным пунктом дискуссии стало качество работы пассажирского транспорта. Общественники вместе с представителями городского управления дорожного хозяйства и профильных областных министерств детально разобрали проблемные аспекты: перегруженность маршрутов, закрытие отдельных направлений, реализацию прав льготников, сбои в мобильных сервисах отслеживания автобусов и ненадлежащее состояние остановок. Все выработанные экспертные рекомендации зафиксированы в итоговом протоколе для дальнейшей проработки.

(2026)|Фото: duma-astrakhan.ru

Кроме того, участники заседания рассмотрели проблему стихийных свалок на территориях, прилегающих к контейнерным площадкам.

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности горожан. Общественники отметили важную роль народных дружин. Сегодня дружинники активно помогают представителям органов внутренних дел в охране общественного порядка, предупреждении и пресечении различных правонарушений при проведении спортивных, культурно-зрелищных и иных мероприятий.

(2026)|Фото: duma-astrakhan.ru

По итогам встречи намечены дальнейшие планы совместной деятельности для повышения социально-экономического уровня жизни астраханцев и формирования открытого диалога с властью.

Теги: игорь седов, общественная палата города, городская дума астрахани


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