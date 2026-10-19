Академик РАН заявил об опасности ИИ для математики

Несмотря на успехи искусственного интеллекта (ИИ) в решении математических задач, в целом он представляет опасность для развития математики. Так считает академик РАН, научный руководитель Национального центра физики и математики Александр Сергеев.

По его мнению, задача математиков не только в том, чтобы решить задачу, но в развитии самой науки. В процессе решения развивается новое математическое мышление: появляются новые подходы, теоремы и т.д. Если этого не будет, это станет ударом для науки. "Мы находимся в преддверии чего-то очень сложного и, возможно, катастрофического", - сказал Сергеев.

Недавно с подобным призывом выступили 25 знаменитых математиков. Они отметили, что ИИ губителен для новых идей и подходов. И мы "являемся свидетелями общей угрозы интеллектуальному труду, связанной с несоответствием результатов использования ИИ его первоначальной цели". В образовании же все эксперты говорят о том, что ИИ может просто отучить думать.