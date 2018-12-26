Свердловские регоператоры заявили о полной готовности к работе по новым правилам "мусорной реформы"

Региональные операторы Свердловской области заявили, что полностью готовы к работе в рамках новой системы обращения с ТКО. Уже с 1-2 января вывоз отходов будет осуществляться в усиленном режиме, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

На сегодняшний день каждый из регоператоров заключил необходимые договоры на транспортировку и размещение отходов, также уже определены механизмы взаимодействия с управляющими компаниями, с органами местного самоуправления и жителями. Всеми участниками рынка составлены логистические маршруты по объектам перемещения ТКО, в том числе с учетом роста объёмов мусора в предстоящие праздничные дни.

Напомним, что "мусорная реформа" стартует 1 января 2019 года. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. Северную административно-производственную зону с центром в Нижнем Тагиле будет обслуживать компания "Рифей", Западную с центром в Первоуральске – ООО "ТБО "Экосервис", Восточную с центром в Екатеринбурге – ЕМУП "Спецавтобаза".

В зоне ответственности Спецавтобазы на обслуживание населенных пунктов выйдут дополнительные бригады быстрого реагирования. Как отметил руководитель МУПа Григорий Вихарев, они займутся также и ликвидацией стихийных свалок.

Отметим, что для жителей области с 25 декабря начала работать "горячая линия" по вопросам, связанным с новой схемой обращения с ТКО.