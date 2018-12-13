Предложение Куйвашева об установке переходного периода по "мусорной реформе" рассмотрят в Госдуме

В Госдуму РФ внесен законопроект об установке переходного периода к новой системе обращения с ТКО и эксплуатации во время него полигонов, не включенных в единый госреестр. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Стоит отметить, что согласно закону, с 1 января 2019 года в регионах страны можно будет эксплуатировать полигоны, которые включены в госреестр.

Предложение об установлении переходного периода было озвучено ранее губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым на окружном совещании по вопросам экологии. Глава региона тогда заявил, что на данном этапе емкостей объектов для складирования образующихся объемов ТКО недостаточно, и предложил рассмотреть возможность установки переходного периода на время создания необходимой инфраструктуры. Такой период будет предусматривать использование существующих свалок.

Как отметил глава регионального минЖКХ Николай Смирнов, принятие вышеназванных изменений на законодательном уровне позволит не только снизить экологическую нагрузку на полигоны, включенные в реестр ГРО, но и с учетом существующих затрат на транспортировку отходов, снизить темпы роста тарифов на услуги региональных операторов.