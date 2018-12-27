Высокинский провёл заседание Совета безопасности из-за нового регламента по вывозу мусора в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провёл заседание Совета общественной безопасности. Главная тема обсуждения - новые правила по вывозу мусора. Как сообщили Накануне.RU в мэрии города, в совещании приняли участие главы всех районов, новый директор "Спецавтобазы" Григорий Вихарев и прокурор города.

Высокинский поручил чиновникам уже "с первых дней нового года в полном объеме и без сбоев наладить работу по вывозу мусора на всей территории города, включая частный сектор".

"Спецавтобаза" уже заключила договоры с полигонами ТКО в регионе и с транспортировщиками отходов. Заканчивается работа по подготовке договорной базы со всеми потребителями. По словам Григория Вихарева, сегодня предприятие уже заключило более 80% договоров в Екатеринбурге.

Дополнительно Вихарев создал бригады для оперативного вывоза мусора в случае возникновения внештатных ситуация. Все эти меры должны обеспечить нормальную жизнедеятельность города уже с первых дней нового года.

Также контролировать ситуацию будут квартальные инспекторы вместе с участковыми полиции.

Напомним, что "мусорная реформа" стартует 1 января 2019 года. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. Северную административно-производственную зону с центром в Нижнем Тагиле будет обслуживать компания "Рифей", Западную с центром в Первоуральске – ООО "ТБО "Экосервис", Восточную с центром в Екатеринбурге – ЕМУП "Спецавтобаза".

Отметим, что для жителей области с 25 декабря начала работать "горячая линия" по вопросам, связанным с новой схемой обращения с ТКО.