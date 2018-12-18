18 Декабря 2018
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Свердловские власти поддержали Нижний Тагил по "мусорной реформе": схема обращения с ТКО будет пересмотрена

Схема обращения с ТКО в Нижнем Тагиле будет скорректирована с учетом позиции мэра города Владислава Пинаева, а также местных депутатов, которые выступили за снижение тарифов по "мусорной реформе". Такое решение было принято во время совещания министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова с депутатами местной думы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Рабочая поездка министра состоялась по инициативе мэра города Владислава Пинаева, так как ранее сам Пинаев и народные избранники неоднократно высказывали опасения относительно планов по организации в Нижнем Тагиле межмуниципального полигона, что привело бы к существенному повышению индекса экологической нагрузки территории. Учитывая обеспокоенность жителей города вопросами перехода на новую систему обращения с ТКО, мэр пригласил представителя региональной власти для разъяснения механизмов ее реализации.

В ходе совещания Николай Смирнов заявил, что мнение муниципалитета получило поддержку главы региона Евгения Куйвашева.

"Схема сбора, транспортировки мусора региональным оператором пересмотрена и скорректирована с учетом высказанной принципиальной позиции главы города Нижний Тагил", - отметил глава регионального минЖКХ.

На данный момент в минприроды РФ направлены предложения во время переходного периода разрешить складирование образующихся объемов ТКО не только на полигонах, включенных в единый госреестр, но и на нелицензированных объектах. Соответствующие поправки в законопроект были рассмотрены и одобрены Госдумой РФ.

Кроме того, Владислав Пинаев потребовал юридической регистрации регионального оператора ООО "Компания "Рифей" на территории Нижнего Тагила.

"Это позволит осуществлять более строгий контроль за работой регоператора, быстрее реагировать на жалобы потребителей услуги и, что немаловажно, компания будет платить налоги в местный бюджет и нести социальную ответственность перед жителями", - отметил мэр.

Напомним, что "мусорная реформа" начнет действовать по всей России с 1 января 2019 года. Она предусматривает новые территориальные схемы размещения отходов, утверждение операторов вывоза ТКО и повышение тарифов.

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Свердловские власти поддержали Нижний Тагил по "мусорной реформе": схема обращения с ТКО будет пересмотрена

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Теги: ТКО, мусорная реформа, Владислав Пинаев, Николай Смирнов



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