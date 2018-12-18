18 Декабря 2018
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Сортировка мусора и уменьшение количества свалок: мэрия Екатеринбурга рассказала горожанам, что даст "мусорная" реформа

Мэрия Екатеринбурга в преддверии старта так называемой "мусорной" реформы информирует граждан, какие плюсы сулят для горожан изменения. Планируется, что реформа будет запущена 1 января 2019 года по всей стране.

Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Егор Свалов в интервью официальному порталу мэрии Екатеринбурга отмечает, что до 2024 года на территории Свердловской области, рядом с полигонами, планируется построить 12 мусоросортировочных заводов.

По его словам, это позволит уже через 6 лет 60% всех твердых коммунальных отходов пропускать через сортировку и направлять на вторичную переработку.

"В итоге количество отходов, которые будут направляться на полигоны, в разы сократятся", - заявляет Свалов.

Естественно, это положительно скажется и на экологии.

Напомним, ранее региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила предельные тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Решение вступает в силу с 1 января 2019 года. ЕМУП "Спецавтобаза" выставила цену в 698 руб. за кубометр, "ТБО" Экосервис" - 713 руб. за кубометр. Самый дорогой тариф оказался у компании "Рифей" - 846 руб. за кубометр. Эти тарифы являются максимальными, а значит региональные операторы могут их снижать. Платеж для физических лиц, зарегистрированных в многоквартирных домах Екатеринбурга, будет формироваться из расчета 0,213 кубометра с человека в месяц, а для проживающих в частном секторе в областном центре – 0,261 кубометра с человека в месяц. Для остальных жителей Свердловской области соответствующие величины составят 0,169 и 0,190 кубометра в месяц.

В Екатеринбурге прошли соревнования среди водителей грузовиков(2010)|Фото: Накануне.RU

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Сортировка мусора и уменьшение количества свалок: мэрия Екатеринбурга рассказала горожанам, что даст "мусорная" реформа

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Теги: Егор Свалов, мусорная реформа



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