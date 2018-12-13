13 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

Экологи Нижнего Тагила просят Путина снизить тарифы "мусорной реформы"

Нижнетагильские общественники из организации "Экоправо" создали петицию на имя президента РФ Владимира Путина с целью пересмотра тарифов по вывозу ТКО в меньшую сторону. Региональная комиссия Свердловской области утвердила тарифы по "мусорной реформе", а их региональный оператор "Рифей" выставил самый дорогой тариф. Петиция опубликована на сайте change.org, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Компания "Рифей", которая близка к энергоолигархам Артему Бикову и Алексею Боброву, готова вывозить мусор за 850 руб. за кубометр.

"Заместитель министра ЖКХ Егор Свалов, на всех публичных мероприятиях говорил жителям и специалистам, что тарифа больше 670 руб. за кубометр мусора в регионе не будет. Меньше может быть, а больше – нет. Но в итоге мы видим обратное", - сообщают экологи.

Организация "Экоправо" просит Путина оказать содействие, чтобы тариф "реформы ТКО" был пересмотрен в меньшую сторону, в связи с тем, что "денежное состояние населения на данной территории России дефицитное".

"Мы выступаем за проведение общественного обсуждения по данному вопросу с властями региона, вместе с лицами, ответственными за принятие решения по "мусорному тарифу" в Свердловской области, с участием представителей уровня РФ", - добавили в петиции.

Напомним, что ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сказал, что тариф на оказание услуг по сбору, вывозу, транспортировке, переработке и утилизации ТКО на 2019-2021 годы для тагильчан неоправданно высок.

"Мусорная реформа" по всей стране стартует с 1 января. Она предусматривает новые территориальные схемы размещения отходов, утверждение операторов вывоза ТКО, повышение тарифов. Тюменская компания "Рифей", близкая к энергоолигархам Алексею Бикову и Артему Боброву, пыталась зайти и на рынок Екатеринбурга, конкурируя с ЕМУП "Спецавтобаза", однако сделать это не сумела.

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Экологи Нижнего Тагила просят Путина снизить тарифы "мусорной реформы"

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Теги: нижний тагил, экологи, обращение,



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