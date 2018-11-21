21 Ноября 2018
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Общество Свердловская область

Екатеринбургской "Спецавтобазе" официально разрешили заключать договоры на вывоз мусора

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил жалобу компании ООО "Рифей" и разрешил МУП "Спецавтобаза" заключать и исполнять договоры на оказание услуг в сфере обращения с ТКО, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В итоге, 20 ноября, суд отменил обеспечительные меры.

Напомним, что "Спецавтобаза" является "мусорным" региональным оператором в восточной зоне региона. Директор "Спецавтобазы" Сергей Пономарёв заявил, что из-за судебных процессов Екатеринбург может погрязнуть в мусоре.

Ранее иск подала компания ООО "Рифей", которая хотела признать недействительными торги и соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО, но после подала ходатайство об отмене обеспечительных мер.

Напомним, прокуратура объявила предостережения заместителю главы Екатеринбурга Евгению Архипову и руководителю МУП "Спецавтобаза" Сергею Пономарёву из-за плохого вывоза мусора с территории города.

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Екатеринбургской "Спецавтобазе" официально разрешили заключать договоры на вывоз мусора

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Теги: мусорная реформа, региональные операторы, тко, спецавтобаза, рифей



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