27 Ноября 2018
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Экономика Свердловская область

160 рублей в месяц с каждого жильца. В свердловском заксобрании озвучили новый тариф на вывоз мусора

С 1 января 2019 года в Свердловской области граждане начнут платить за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), исходя из количества прописанных в жилых помещениях лиц, а не из квадратных метров общей площади, что приведет к увеличению платы "за мусор" практически для всех домохозяйств, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня на заседании комитета Законодательного собрания Свердловской области по аграрной политике депутаты с привлечением областных чиновников пытались понять, как отразится коммунальная реформа на кошельках простых граждан, и не ожидает нас "мусорный коллапс", который на себе отчасти уже испытали жители Екатеринбурга в октябре текущего года, когда мэрия отказалась вывозить ТКО без заключения договоров с гражданами, а уполномоченная организация МУП "Спецавтобаза" не могла заняться обслуживанием физлиц, не имея тарифов от Региональной энергетиеской комиссии (РЭК).

Как пояснил заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов, 30 ноября планируется утвердить региональную схему размещения ТКО, после чего 5 декабря РЭК все-таки определится с тарифами для операторов по сбору, вывозу и захоронению отходов.

"Мы вписываемся в срок, чтобы с 1 января 2019 года региональные операторы [по манипуляциям с ТКО] смогли приступить в полной мере к работе", - заверил чиновник.

Что касается будущих тарифов, то ни Свалов, ни председатель РЭК Владимир Гришанов не стали комментировать суммы, которые могут предъявить свердловчанам 1 января.

Тем не менее, член аграрного комитета Вячеслав Вернер путем арифметических действий пришел к выводу, что с одного прописанного будет взиматься около 160 руб. в месяц. Эта цифра складывается из норматива, которого пока придерживается РЭК - 669 руб. за кубометр мусора. При 2,5 "кубов" в год на человека (столько мусора в среднем генерирует один житель Екатеринбурга) получается почти 140 руб. в месяц на человека, а с учетом НДС - и все 160 руб.

В ходе заседания депутаты выразили тревогу, что включенная в настоящее время в графу "содержание жилья" сумма за вывоз мусора не будет компенсироваться гражданам - управляющие компании или "забудут", или не заходят это делать. Сейчас, по мнению Вегнера, при площади квартиры 40 кв. метров и тарифе 2 руб. в месяц с собственника взимается примерно 80 руб. в месяц - и эти деньги должны пойти в счет оплаты по новой схеме. Но непонятно, кому был адресован вопрос, а потому и ответа не прозвучало. Видимо, компенсацией должны озадачиться сами жильцы, напомнив руководству своих УК и ТСЖ о незаконности двойных сборов.

мусор, помойка, Челябинск(2018)|Фото: Накануне.RU

Впрочем, эти даже эти условные 80 руб. несильно поправят "коммунальный" бюджет плательщиков, у которых по адресу прописано по нескольку человек, поскольку по 160 руб. будут взимать с каждого.

Что касается ситуации в Екатеринбурге, где из-за конфликта двух операторов - "Спецавтобызы" и компании "Рифей", также претендующей на обслуживание областнорй столицы, - то здесь идут судебные разбирательства которые, по мнению Свалова, не отразятся на сроках "мусорной" реформы.

Соответствующие договоры с полигонами (свалками) и перевозчиками заключены, с физлицами подписывать документы не требуется (поскольку это договор оферты). А "Рифей" по отношению к "Спецавтобазе" повел себя по-джентельменски, отозвав требования обеспечительных мер - МУП теперь тоже вправе подписывать необходимые документы.

Но, по мнению депутата Вегнера, на самом деле региональные "мусорные" операторы конфликтуют не между собой: просто одна из сторон пытается оказать давление на РЭК, которая настаивает на тарифе даже не 669 руб. за кубометр отходов, а ниже.

"Реально в судебном разбирательстве "Рифея" и "Спецавтобазы" другая подоплека, - сказал парламентарий корреспонденту Накануне.RU. - "Рифей" считает, что 669 рублей - мало, по некоторой информации они добиваются от РЭК тарифа более тысячи рублей за кубометр мусора".

Председатель РЭК Гришанов сегодня отказался комментировать такую информацию, а заместитель министра энергетики и ЖКХ Свалов заявил, что следует дождаться решения суда.

Однако уже понятно, что при любом раскладе платить за мусор после новогодних праздников придется больше, чем при существующей схеме. Вопрос - на сколько больше?

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160 рублей в месяц с каждого жильца. В свердловском заксобрании озвучили новый тариф на вывоз мусора

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Теги: За, вывоз, мусора, с, нового, года, придется, платить, больше



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