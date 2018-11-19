Компания "Рифей" отозвала заявление и разрешила екатеринбургской "Спецавтобазе" заключать договоры на вывоз мусора

Компания ООО "Рифей" подала ходатайство об отмене обеспечительных мер в адрес екатеринбургского МУПа "Спецавтобаза". Как сообщается в картотеке дел арбитражного суда Свердловской области, теперь МУП может заключать и исполнять договоры на оказание услуг в сфере обращения с ТКО, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Такая договоренность была достигнута на совещании в правительстве Свердловской области. Доводы относительно допущенных при проведении конкурса нарушений услышаны. Запущены процедуры по пересмотру его результатов. Мы от иска не отказываемся и будем настаивать на соблюдении всех норм законодательства РФ. Но реформа должна быть запущена, мы это понимаем, поэтому отзываем обеспечительные меры", - прокомментировал руководитель компании "Рифей" Константин Фрумкин.

На данный момент "Спецавтобаза" является "мусорным" региональным оператором в восточной зоне региона. Ранее директор "Спецавтобазы" Сергей Пономарёв заявил, что из-за судебных процессов Екатеринбург может погрязнуть в мусоре.

Напомним, прокуратура объявила предостережения заместителю главы Екатеринбурга Евгению Архипову и руководителю МУП "Спецавтобаза" Сергею Пономарёву из-за плохого вывоза мусора с территории города.

Екатеринбуржцы, живущие в частном секторе, уже столкнулись с проблемой вывоза твердых бытовых отходов: с начала июля по решению городской администрации были демонтированы контейнеры. С тех пор мусор копится на улицах или вывозится на стихийные свалки.

Губернатор региона Евгений Куйвашев обратился к полпреду Николаю Цуканову с предложением предусмотреть некий переходный период для "мусорной" реформы. Однако министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин обратил внимание всех губернаторов на то, что сроки установлены и никто их не изменит.