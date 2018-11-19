Компания "Рифей" отозвала заявление и разрешила екатеринбургской "Спецавтобазе" заключать договоры на вывоз мусора

19 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

Компания "Рифей" отозвала заявление и разрешила екатеринбургской "Спецавтобазе" заключать договоры на вывоз мусора

Компания ООО "Рифей" подала ходатайство об отмене обеспечительных мер в адрес екатеринбургского МУПа "Спецавтобаза". Как сообщается в картотеке дел арбитражного суда Свердловской области, теперь МУП может заключать и исполнять договоры на оказание услуг в сфере обращения с ТКО, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Такая договоренность была достигнута на совещании в правительстве Свердловской области. Доводы относительно допущенных при проведении конкурса нарушений услышаны. Запущены процедуры по пересмотру его результатов. Мы от иска не отказываемся и будем настаивать на соблюдении всех норм законодательства РФ. Но реформа должна быть запущена, мы это понимаем, поэтому отзываем обеспечительные меры", - прокомментировал руководитель компании "Рифей" Константин Фрумкин.

На данный момент "Спецавтобаза" является "мусорным" региональным оператором в восточной зоне региона. Ранее директор "Спецавтобазы" Сергей Пономарёв заявил, что из-за судебных процессов Екатеринбург может погрязнуть в мусоре.

Напомним, прокуратура объявила предостережения заместителю главы Екатеринбурга Евгению Архипову и руководителю МУП "Спецавтобаза" Сергею Пономарёву из-за плохого вывоза мусора с территории города.

Екатеринбуржцы, живущие в частном секторе, уже столкнулись с проблемой вывоза твердых бытовых отходов: с начала июля по решению городской администрации были демонтированы контейнеры. С тех пор мусор копится на улицах или вывозится на стихийные свалки.

Губернатор региона Евгений Куйвашев обратился к полпреду Николаю Цуканову с предложением предусмотреть некий переходный период для "мусорной" реформы. Однако министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин обратил внимание всех губернаторов на то, что сроки установлены и никто их не изменит.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Компания "Рифей" отозвала заявление и разрешила екатеринбургской "Спецавтобазе" заключать договоры на вывоз мусора

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мусорная реформа, региональные операторы, тко, спецавтобаза, рифей



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.11.2018 11:09 Мск Директор "Спецавтобазы": Из-за судов с компанией "Рифей" Екатеринбургу грозит мусорный коллапс
Ранее 07.11.2018 09:25 Мск Свердловский суд повторно не разрешил "Спецавтобазе" заключать договоры на вывоз мусора
Ранее 01.11.2018 14:45 Мск Куйвашев попросил дополнительное время на "мусорную реформу". Кобылкин: Сроки никто двигать не будет
Ранее 30.10.2018 09:18 Мск "Мусорные" регоператоры Свердловской области до сих пор не утвердили тарифы
Ранее 16.10.2018 15:47 Мск Регоператорам доверят "мусорную реформу" в Свердловской области с 1 января

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 608

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети