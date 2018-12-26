26 Декабря 2018
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Кобылкин: Екатеринбург занимает первое место в России по сбору вторсырья и вторичной переработке

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рассказал в интервью для "Российской газеты", что Екатеринбург занимает первое место в России по сбору вторсырья и вторичной переработке. В материале шла речь о старте "мусорной" реформы с 1 января 2019 года, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам чиновника, после открытия крупного мусороперерабатывающего завода в Тюмени, будет сформирован пул лучших практик по сбору и утилизации отходов в стране. И первый претендент - Екатеринбург.

"Например, Екатеринбург занимает первое место в России по сбору вторсырья и вторичной переработке. И это удивительно, потому что туда вторичный пластик привозят даже из очень отдаленных территорий - только для того, чтобы переработать в гранулы, а из гранул изготовить то или иное сырье. Екатеринбург - это одна из лучших практик, там - территория мастеров, демидовские корни", - заявил он.

Отметим, что региональные операторы Свердловской области полностью готовы к работе в рамках новой системы обращения с ТКО. Уже с 1-2 января вывоз отходов будет осуществляться в усиленном режиме.

Губернатор региона Евгений Куйвашев в ноябре обращался к полпреду Николаю Цуканову с предложением предусмотреть некий переходный период для "мусорной" реформы. Однако присутствовавший на совещании в полпредстве Кобылкин обратил внимание всех губернаторов на то, что сроки установлены и никто их не изменит.

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Кобылкин: Екатеринбург занимает первое место в России по сбору вторсырья и вторичной переработке

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Теги: Екатеринбург, тбо, Дмитрий Кобылкин, сбор вторсырья, вторичная переработка



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