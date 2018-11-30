Компания "Рифей" рассказала о формировании платы "за мусор" в Свердловской области

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Свердловской области (ООО "Компания "Рифей") рассказал, как в новой системе будет рассчитываться плата граждан за услугу по обращению с ТКО. Размер платежа определят по стандартной для всех коммунальных услуг формуле, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Отметим, что с 2019 года услуга по обращению с ТКО отнесена к коммунальным. 5 декабря РЭК должна утвердить единые тарифы на услугу, они будут разные для каждого регоператора, для каждой зоны

Ставка единого тарифа будет умножаться на норматив накопления ТКО. Для каждой категории потребителей – в зависимости от того, на какой территории и где проживает человек– регулятором установлены свои нормативы.

Компания приводит пример расчета стоимости по Северному АПО, где норматив для жильцов многоквартирных домов составляет 0,169 м3/месяц, для частных домовладений – 0,190м3/месяц. К этой величине будет прибавляться 20% НДС – такой налог установлен с 1 января 2019 года.

Примерно столько с нового года будет платить один житель многоквартирного дома в любом из городов Свердловской области, кроме Екатеринбурга, при "условном" тарифе в 700 руб., сообщает пресс-служба компании "Рифей".

В квитанции будет отражена общая сумма всех зарегистрированных на жилплощади человек, а если никто не будет прописан - счет выставят собственнику.

Напомним, ранее депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер путем арифметических действий пришел к выводу, что с одного прописанного будет взиматься около 160 руб. в месяц. Эта цифра складывается из норматива, которого пока придерживается РЭК - 669 руб. за кубометр мусора. При 2,5 "кубов" в год на человека (столько мусора в среднем генерирует один житель Екатеринбурга) получается почти 140 руб. в месяц на человека, а с учетом НДС - и все 160 руб. Сейчас, по мнению Вегнера, при площади квартиры 40 кв. метров и тарифе 2 руб. в месяц с собственника взимается примерно 80 руб. в месяц - и эти деньги должны пойти в счет оплаты по новой схеме. Но непонятно, кому был адресован вопрос, а потому и ответа не прозвучало. Видимо, компенсацией должны озадачиться сами жильцы, напомнив руководству своих УК и ТСЖ о незаконности двойных сборов.