В Свердловской области утвердили территориальную карту по обращению с ТКО

В Свердловской области утверждена новая редакция территориальной схемы по обращению с ТКО. Соответствующий приказ был подписан сегодня, 30 ноября, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора.

В новой схеме значатся 40 полигонов, включенных в госреестр объектов размещения отходов, что составляет около 12% от общего количества действующих полигонов сегодня. Кроме того, в области планируют построить 12 мусоросортировочных комплексов во всех трех зонах.

"Предыдущая территориальная схема была принята в 2016 году. Сегодня многие вводные поменялись. Например, в Екатеринбурге количество площадок накопления отходов выросло в полтора раза – это нужно было учесть. На этапе подготовки этой редакции мы провели огромную работу вместе с муниципалитетами и региональными операторами, которые будут отвечать за реализацию "мусорной" реформы с нового года", – прокомментировал заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

По его словам, главной задачей на сегодня является сокращение объемов захоронения ТКО, а также развитие переработки. Власти планируют через пять лет выйти на пропорции, когда на вторсырье будут направляться 60% отходов. По сравнению с сегодняшним днем - это в 10 раз больше.

Ознакомиться с новой схемой можно на сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ.