13 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

Горнозаводской округ поддержал Нижний Тагил и выступил против "мусорной реформы"

Главы Горнозаводского управленческого округа поддержали мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева и выступили с критикой новых тарифов на ТКО. Большинство руководителей разделили точку зрения главы города. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Все замечания были высказаны министру ЖКХ и энергетики Свердловской области Егору Свалову и руководителю компании "Рифей" Фёдору Потапову.

"При заключении концессионного соглашения по строительству мусоросортировочного завода в Нижнем Тагиле не предполагалось, что все отходы с северного куста будут свозиться на городские полигоны. Нижний Тагил не для того вошел в "экологический" указ президента", - заявил глава "Путинграда".

Он также добавил, что мусорная реформа нужна, но её реализация требует здравого подхода.

Глава Нижней Салды Елена Матвеева выразила недоумение по поводу проблемы сбора мусора. Мэр Верхнесалдинского городского округа Михаил Савченко также выразил опасения о том, что ресурсы городского полигона для ТКО не рассчитаны на прием мусора из других территорий

"Как объяснить жителям округа, что в тарифе 40% – это инвестиционная составляющая и за их счет будут строиться инфраструктурные объекты в других населенных пунктах?" - попросил ответить на вопрос представитель Невьянского городского округа.

Напомним, Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила предельные тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Региональный оператор по обращению с ТКО - ООО "Компания "Рифей", близкое к энергоолигархам Артему Бикову и Алексею Боброву - обозначил предварительный размер платы для тагильчан: стоимость вывезенного кубометра мусора на 2019 год запланирована в размере 1173,9 руб.

Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

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Горнозаводской округ поддержал Нижний Тагил и выступил против "мусорной реформы"

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Теги: нижний тагил, вывоз мусора, тбо, тариф



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