На территории Среднего Урала запускают "горячие линии" по вопросам "мусорной реформы"

Региональные операторы Среднего Урала открывают "горячие линии" по вопросам обращения с ТКО. Жители области смогут узнать о правилах содержания контейнерных площадок, задать интересующие вопросы, а также сообщить о не вывезенном мусоре. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, телефоны заработают 25 декабря.

Звонки для горожан будут доступны не только в будние дни, но и во время новогодних праздников.

Телефон Call-центра для жителей Екатеринбурга и населенных пунктов, находящихся в зоне ЕМУП "Специализированная автобаза" – 8-800-775-00-96. Жители Северной административно-производственной зоны с центром в Нижнем Тагиле (ООО "Рифей") смогут свои жалобы направлять на номер 8-800-250-60-06, Западной административно-производственной зоны с центром в Первоуральске (ООО "ТБО "Экосервис") на номер 8-800-100-89-54.

"Самое пристальное внимание указанным вопросам должно быть уделено в предстоящие праздники, когда из-за продолжительного и массового пребывания людей дома, объемы накопления мусора, как правило, значительно больше обычного. Грязь и переполненные контейнеры на площадках для мусора недопустимы. Все отходы, невзирая на праздничные дни и каникулы, должны вывозиться в соответствии с графиком, в строго установленные сроки", – отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Он также добавил, что в соответствии с СанПин при температуре 5 °C и ниже вывозить коммунальные отходы нужно не реже одного раза в три дня, а при температуре выше 5 °C - в течение суток.

Напомним, что "мусорная реформа" стартует по всей России с 1 января 2019 года - все полномочия по сбору, вывозу и утилизации ТКО переходят к региональным операторам.