Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти свердловского пожарного от инсульта. Мужчине поставили несколько неправильных диагнозов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от главы свердловского управления ведомства Богдана Францишко представить доклад по уголовному делу о смерти мужчины в Свердловской области. Из СМИ Бастрыкин узнал, что причиной гибели могло стать проведение ненадлежащей диагностики заболевания, в результате чего пациенту не оказана своевременная медицинская помощь.

Напомним, СМИ сообщают, что первые симптомы у сотрудника МЧС из Качканара появились 11 октября - высокое давление, головная боль и потеря аппетита. Медики предположили пищевое отравление. Мужчина даже вернулся к работе, но вскоре состояние ухудшилось - поднялась температура, возникла спутанность сознания и нарушения ориентации. Второй предположительный диагноз был инсульт и ОРВИ, однако компьютерная томография не выявила закупорку сосудов и пожарного госпитализировали в наркологическое отделение с диагнозом психического расстройства. Вскоре он впал в кому, был переведен в реанимацию и подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Был установлен диагноз инсульт и пневмония. Организовать доставку пациента в высокотехнологичные медцентры Екатеринбурга или Нижнего Тагила не удавалось в течение двух следующих дней. 26 октября пожарный умер в Демидовской больнице Нижнего Тагила, причиной смерти указаны ишемический инсульт, отек и сдавление мозга, а также гипертензия.

По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).