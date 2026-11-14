Путин помиловал блогера Лерчек

Президент России Владимир Путин помиловал блогера Валерию Чекалину, известную под псевдонимом Лерчек.

В опубликованном сегодня президентском указе говорится, что президент постановил помиловал Чекалину Валерию Валерьевну 1992 года рождения, освободив ее от наказания, назначенного 31 июля 2026 года Гагаринским райсудом Москвы, сняв судимость.

12 ноября Чекалина направила президенту прошение о помиловании. Поскольку Чекалиной назначили условное наказание, заявление было подано через интернет - приемную президента и отправлено во ФСИН, заявил адвокат Константин Третьяков.

Гагаринский районный суд Москвы 31 июля приговорил Валерию Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях. Суд также оштрафовал блогера на 765 млн рублей. Кроме того, ей на три года запретили продвигать свой коммерческий бренд в интернете.

Процесс проходил в закрытом режиме. Лерчек свою вину не признала.

По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022-го Лерчек и ее бывший супруг Артем продавали фитнес-марафоны, вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками они перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями. 13 апреля 2026 г. Артёма Чекалина приговорили к семи годам колонии и штрафу в 194 млн руб. по делу о незаконных валютных операциях. Вишняк заключил сделку со следствием и получил 2,5 года лишения свободы

В феврале Лерчек доставили в онкологическую реанимацию и обнаружили рак желудка четвертой стадии. В марте суд выделил дело против блогера в отдельное производство и приостановил до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий. После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля. Осенью защита Лерчек обратилась в суд и во ФСИН с просьбой разрешить блогеру выезд на лечение в КНР.