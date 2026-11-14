На Серовском тракте в Свердловской области ограничено движение из-за смертельного ДТП

В Свердловской области ограничено движение по трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Поток транспорта регулируется автоинспекторами вручную. На 177 километре в Кушвинском районе произошло смертельное ДТП.

Сотрудники автоинспекции установили, что на указанном участке трассы столкнулись три машины - две "Мицубиси Лансер" и "Киа Спортэйдж". В результате ДТП пассажир одного из "Мицубиси" погиб на месте происшествия, ещё один пассажир получил травмы, медики оказывают ему необходимую помощь. Обстоятельства, при которых произошло ДТП, устанавливаются следственно-оперативной группой.

Движение транспорта временно организовано в одну полосу.



Госавтоинспекция призывает водителей выбирать скорость с учётом дорожных и погодных условий, избегать резких манёвров и не допускать заноса — соблюдение этих правил поможет сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.