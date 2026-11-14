14 Ноября 2026
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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

В США ночью остановилось воздушное движение: масштабный сбой произошел в системе управления трафиком

Сегодня ночью Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) было вынуждено ввести общенациональный запрет на вылеты самолетов из всех аэропортов страны. Об этом в соцсети Х сообщил Министр транспорта США Шон Даффи. Причиной коллапса оказался масштабный сбой в системе управления воздушным движением.

По словам Даффи, причиной инцидента стала модернизация морально устаревшей системы контроля. При попытке внедрить современные технологии произошла критическая перегрузка архаичной инфраструктуры, сообщает Коммерсант. "В момент сбоя с радаров стала поступать непоследовательная информация. Была зафиксирована нестабильность в коммуникационных и радиолокационных центрах и на вышках по всей стране", - сказал министр.Он призвал Конгресс выделить финансирование на обновление инфраструктуры. "Это вопрос внепартийный. Это вопрос Америки. Мне нужно $50 млрд",— цитирует Даффи ABC News.

Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин подтвердил на брифинге в Белом доме, что речь не шла о кибератаке, сообщает Интерфакс. "И это никак не связанно с программным обеспечением Microsoft", - подчеркнул он. Также он заверил, что произошедшее не несло угрозу для жизни людей.

Запрет действовал более 4 часов и затронул тысячи рейсов. Авиакомпании отменили почти 5 тыс. рейсов и почти 10 тыс. вылетов были задержаны.

Коммерсант отмечает, что в последний раз общенациональный запрет на вылеты самолетов в США вводили в январе 2023 года, когда вышла из строя система оповещения пилотов, отмечает Sky News. До этого такие же меры вводились после терактов 11 сентября 2001 года.

Теги: система управления воздушным движением, сбой, коллапс


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