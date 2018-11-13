ФАС проверит фирму отца свердловской чиновницы Ольги Глацких, заявившей о ненужности молодежи

Семью свердловской чиновницы Ольги Глацких, заявившей недавно о том, что государство ничего не должно молодежи, заподозрили в картельном сговоре. Эксперты из регионального отделения партии "Яблоко" попросили УФАС РФ по Свердловской области проверить госконтракты фирмы ООО "Ремонтстройгаз", которой владеет отец чиновницы бизнесмен Вячеслав Глацких. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии, семья Глацких построила в области "маленькое княжество" за счет государства.

Семейный бизнес Глацких, по мнению экспертов, получает выгодные контракты из бюджета Свердловской области с 2011 года. За это время фирма "Ремстройгаз" заработала на госзакупках 1,84 млрд руб. Речь идет о двух крупных контрактах на ремонт и содержание дорог на общую сумму 539,9 млн руб.

В 2017-2018 годах "Ремстройгаз" трижды участвовал и победил в торгах на дорожное строительство. В двух случаях экономия бюджета составила только 0,5% от начальной цены. Эксперты уверены, что фирмы не пытались торговаться - они сделали одинаковые предложения цены с точностью до копейки, а значит, они могли сговориться.

В другой закупке – на содержание дорог регионального значения, конкурент снизил цену на одну копейку, что позволило "Ремстройгазу" заработать 260 млн руб. Предложение цены было сделано через 17 минут после фирмы Глацких, утверждают расследователи.

"Госзакупки с участием "Ремстройгаза" тоже несут риск-факторы коррупции. Компания заработала 1,8 млрд на закупках с признаками сговора и фиктивности. При этом успех "Ремстройгаза" заметен только в Свердловской области. Назначение Ольги Глацких без опыта сразу на должность главы департамента – усиливает сомнения в честности получения семьёй Глацких бонусов от государства. Это дело – пример кланового капитализма (crony capitalism) при котором бизнес сращивается с государством", - отметил заместитель руководителя ЦАП Алексей Карнаухов.

Авторы расследования уже направили все обнаруженные материалы, касаемые бизнеса семьи Глацких, в прокуратуру Свердловской области.

Напомним, что Ольга Глацких, являясь директором департамента молодежной политики Свердловской области, заявила на встрече с молодежью в Кировграде, что государство "в принципе ничего не должно молодым людям", а должны родители, так как "государство не просило их рожать". Такое заявление быстро разлетелось в соцсетях, а россияне стали требовать увольнения чиновницы. Губернатор области Евгений Куйвашев тогда принял решение - отстранить Глацких от должности на время проведения проверки.