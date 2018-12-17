Непотопляемая Глацких: чиновница, заявившая, что государство ничего не должно, пришла на совещание к губернатору

На совещании с главами муниципалитетов Свердловской области, которое на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" сегодня проводит губернатор Евгений Куйвашев, присутствует директор департамента молодежной политики Ольга Глацких, передает корреспондент Накануне.RU.

Чиновница, заявившая о том, что государство ничего не должно гражданам, внимательно слушает доклады региональных министров, которые рассуждают, в том числе, о необходимости создания всех условий для комфортной жизни и повышении качества жизни уральцев, а также об ответственности власти перед населением.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев прокомментировал последние события, связанные с Глацких. По его словам, она получила выговор за свои слова.