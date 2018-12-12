Государство подтвердило, что ничего не должно: Глацких вернулась на работу

Свердловская чиновница Ольга Глацких, которая заявила молодежи, что государство не просило их рожать, и оно им ничего не должно, вернулась на работу после продолжительного отпуска и... выговора.

Указ подписал свердловский губернатор Евгений Куйвашев, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на документ. В нем сказано, что Глацких допустила "некорректные высказывания" в нарушение указа президента о принципах поведения госслужащих, ей объявлен выговор.

Отметим, что видео, на котором Глацких общается с молодежью, появилось в Сети в начале ноября, после скандала Глацких была отстранена, но, вопреки всеобщему возмущению и требованиям отставки, не уволена. По некоторым данным, она ушла в отпуск и якобы проводила время на Сейшельских островах. В начале декабря Глацких дала интервью уральскому блогеру и сообщила, что не собирается добровольно уходить в отставку, объяснив это тем, что ей "совесть не позволяет".

На днях стало известно, что губернатор "перевел" департамент Глацких в областное министерство образования и молодежной политики. По данным ТАСС, Глацких уже вернулась к исполнению служебных обязанностей.

Напомним, что при этом Следственный комитет организовал проверку теперь уже реорганизованного ведомства, речь шла о расходовании бюджетных средств на поддержку одаренных детей. А губернатор во время рассмотрения бюджета на 2019 г. отказался отбирать у департамента Глацких право распоряжаться бюджетными деньгами. Также СМИ писали о контрактах, которые предположительно семья Глацких получает от областных структур.

Депутат заксобрания Александр Ладыгин полагает, что своим решением не увольнять Глацких власть косвенно подтверждает правоту ее слов. "Власти не только это говорят, они по факту это делают. Чиновника оставляют после столь одиозных заявлений на своей должности, то есть, – девочка хорошая, она ошиблась, но это наша девочка, просто не надо было этого говорить", - отмечал депутат.

Фраза Глацких стала одним из антисоциальных высказываний представителей власти, после череды которых обвалился рейтинг "Единой России", и партийцам стали запрещать "хамить" людям.