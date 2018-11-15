Временно исполнять обязанности Глацких будет советник ректора УрФУ

Временно исполнять обязанности директора департамента молодежной политики Свердловской области будет советник при ректорате УрФУ Олег Гущин. Такой указ подписал сегодня губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики.

Отметим, что ранее эту должность занимала Ольга Глацких, которая прославилась своим заявлением о том, что государство ничего не должно молодежи. Так как Глацких отстранили от должности на время проведения проверки, то исполнение обязанностей директора департамента возложено на Олега Гущина.

Олег Гущин хорошо знаком с молодежной политикой Свердловской области, с 1998 по 2010 гг. он был директором департамента по делам молодёжи. С 2007 года Гущин является доцентом кафедры "Организация работы с молодёжью" в УрФУ, а с 2010 - проректором по социальной и воспитательной работе.

Гущин окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в 1996 году, а в 1998 году там же получил специальность юриста. В 2014 году Олег Гущин окончил магистратуру УрФУ по направлению "Социальное управление".