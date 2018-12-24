В Кургане собирают подписи за отставку екатеринбургского депутата, который сказал про "хороший ГУЛАГ"

В сети появилась петиция против депутата городской думы Екатеринбурга Андрея Пирожкова. Как сообщается на сайте change.org, петицию создал преподаватель курганского государственного университета, правозащитник Дмитрий Фельдшеров, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Жителю Кургана не понравилось высказывание депутата, что Сталин - олицетворение справедливости.

"На фоне ничтожества и мерзости нашего руководства фигура Сталина встает в исполинский рост и заслоняет собой всю оставшуюся историю. Вот когда у нас появится разумное руководство, Сталин уйдет в историю. Но не раньше. Я боюсь, что это новое руководство окажется в такой ситуации, что ему придется применять не только цивилизованные нормы поведения Сталина, но и то, за что мы сегодня его порицаем", - пишет Пирожков.

Он также считает, что сегодняшняя компания десталинизации – это концентрированный страх либералов перед ответственностью за совершенные ими преступления.

"Они мстят Сталину за то, что он был олицетворением справедливости. Может быть, жестокой, может быть, излишне жестокой. Но понятной. Они ненавидят Сталина не за то, что в нем было плохого, они ненавидят Сталина за то, что он служил своей стране, а не за то, что он убивал людей. Либералы ненавидят его за то, что он лег в могилу в штопаных носках. Когда понадобилось что-то на него надеть, выяснилось, не обтрепанных кителей у него нет. Вот это является главным предметом лютой ненависти. Потому что они не понимают, как человек может жить не ради своего кармана, а ради общего блага. Именно поэтому для них Сталин – диктатор и мерзавец, а Гайдар – святой", - сообщает на своей странице в Вконтакте депутат.

На данный момент петицию подписали 113 человек.

"Считаю недопустимым исполнение обязанностей депутата Екатеринбургской городской Думы гражданином России, который откровенно оправдывает сталинизм и высказывает мнение о том, что "...Сталин был олицетворением справедливости...", - добавил Дмитрий Фельдшеров.

Напомним, что сам Андрей Пирожков известен фразой про "хороший ГУЛАГ". "ГУЛАГ – хорошая вещь, на самом деле. Раньше людей отправляли под надзор работать на благо общества – от них хотя бы была польза. Сейчас заключенные – насильники и убийцы – чифирят и больше ничего не делают, а мы тратим на их содержание свои деньги. Есть интересное сравнение: кормящей матери выделяется субсидия – меньше 500 руб. в месяц, в зависимости от региона, содержание одного заключенного в российской колонии обходится государству в сумму около 60 тыс. руб. в год. Было бы логично, если бы этот заключенный хотя бы делал что-то для страны, которой он и так должен, потому что провинился перед обществом", – заявлял он.