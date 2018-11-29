29 Ноября 2018
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Политика Свердловская область

Губернатор отказался отбирать у департамента Глацких право распоряжаться бюджетными деньгами

Депутаты комитета Законодательного собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам на своем заседании отклонили поправки, которые ранее не поддержал губернатор Евгений Куйвашев, но одобрили те, что внес глава региона. Один из вопросов касался трат департамента молодежной политики, передает корреспондент Накануне.RU.
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Среди "забракованных" - три предложения, ранее внесенные депутатом Вячеславом Вегнером. Первое касалось смены главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) по проекту "Золотое сечение". Эти деньги в размере 139,7 млн руб. закреплены за департаментом по делам молодежи (чей директор Ольга Глацких была отстранена от работы после своего скандального заявления "государство не просило рожать", но до сих пор формально возглавляет в регионе работу с подрастающим поколением). Вегнер внес поправку, согласно которой, ГРБС стало бы областное министерство образования, мотивируя это тем, что департамент во главе с Глацких неэффективно распоряжается казенными средствами. Второе предложение - перевести 300 млн руб., заложенных на строительство проекта УГМК "Ледовая арена" (на месте снесенной в Екатеринбурге телебашни), в счет погашения дефицита бюджета Свердловской области. Третье - также перевести на погашение дефицита 362 млн руб., заложенных на реконструкцию филармонии в столице Среднего Урала.

Евгений Куйвашев, Ольга Глацких(2018)|Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Председатель бюджетного комитета Владимир Терешков проинформировал присутствовавших на заседании, что эти предложения глава региона не поддержал, и попросил высказаться и.о. директора департамента по делам молодежи Олега Гущина, областных министров спорта Леонида Рапопорта и культуры Светлану Учайкину. Все чиновники заявили, что согласны с губернатором. Кроме того, Рапопорт напомнил о необходимости возведения "Ледовой арены" в связи с предстоящими турнирами по волейболу (сколько собирается вложить УГМК, министр уточнять не стал), а Учайкина сказала, что культурное сообщество очень ждет появления в Екатеринбурге нового филармонического зала (о том, что при этом запланирован снос капитального жилого дома, никто не упомянул).

В результате все предложения Вегнера, который сегодня на заседание не пришел, отклонены.

Зато остальной пакет из 25 поправок, направленных парламентариям Евгением Куйвашевым, принят единогласно. По словам Терешкова, предложения главы области предполагают дополнительные доходы в размере 10,4 млрд руб., расходы - 11,3 млрд руб. Напомним, изначально все доходы областного бюджета составляли 239,2 млрд, расходы - 245,7 млрд руб.

Расшифровывать (в том числе позже - для журналистов) содержание 25 "губернаторских" поправок председатель бюджетного комитета не стал, объяснив, что "содержание внутри них очень большое".

"Бюджет, в принципе, сам по себе хороший", - резюмировал Терешков принятие членами комитета проекта главного финансового документа региона на 2019 г., который областной парламент рассмотрит уже 4 декабря.

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Губернатор отказался отбирать у департамента Глацких право распоряжаться бюджетными деньгами

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Теги: Евгений Куйвашев, Ольга Глацких, Вячеслав Вегнер



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