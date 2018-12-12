12 Декабря 2018
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Автор высказывания про "хороший ГУЛАГ" пришел за Глацких

Сегодня вернувшаяся к исполнению обязанностей директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, автор фразы "Государство вам ничего не должно", проводит прием в честь 25-летия принятия Конституции РФ. Если до обеда к ней обратились лишь двое граждан, то во второй половине дня народ потянулся активнее. В числе посетителей корреспондент Накануне.RU встретил депутата Екатеринбургской городской думы Андрея Пирожкова, автора фразы про "хороший ГУЛАГ", он пришел вручить Глацких "антиприз".
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анти-премия "Золотые макарошки"(2018)|Фото: Накануне.RU

"Есть саратовский министр, которая в этом году сказала, что во всей России макарошки стоят одинаково, – напомнил депутат от КПРФ, пришедший на встречу вместе с однопартийцами. – Общественное молодежное крыло Коммунистической партии Российской Федерации, которое я представляю, учредило приз "Золотые макарошки". Среди многих печально прославившихся в этом году чиновников мы выбрали несколько, устроили голосование по всей стране. И тысячи людей отдали свои голоса за Ольгу Глацких".

После вручения приза, Пирожков и его товарищи отметили, что чиновница приняла их спокойно и даже сказала "спасибо".

анти-премия "Золотые макарошки" Глацких(2018)|Фото: Накануне.RU

Ольга Глацких(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что сам Андрей Пирожков известен фразой про "хороший ГУЛАГ". "ГУЛАГ – хорошая вещь, на самом деле. Раньше людей отправляли под надзор работать на благо общества – от них хотя бы была польза. Сейчас заключенные – насильники и убийцы – чифирят и больше ничего не делают, а мы тратим на их содержание свои деньги. Есть интересное сравнение: кормящей матери выделяется субсидия – меньше 500 руб. в месяц, в зависимости от региона, содержание одного заключенного в российской колонии обходится государству в сумму около 60 тыс. руб. в год. Было бы логично, если бы этот заключенный хотя бы делал что-то для страны, которой он и так должен, потому что провинился перед обществом", – заявлял он.

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Автор высказывания про "хороший ГУЛАГ" пришел за Глацких

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Теги: Ольга Глацких, Золотые макарошки, Андрей Пирожков, хороший гулаг, государство вам ничего не должно, государство не просило вас рожать



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