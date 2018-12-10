Департамент скандальной свердловской чиновницы Глацких ликвидирован указом губернатора

Департамент молодежной политики Свердловской области, директор которого Ольга Глацких оскандалилась на всю страну, ликвидирован как самостоятельное ведомство. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, ранее Глацких заявила, что государство ничего не должно молодежи. После этого высказывания чиновницу отстранили от должности, а сама она поспешила уйти в отпуск.

Позже она вернулась и сообщила, что не собирается добровольно уходить в отставку, объяснив это тем, что ей "совесть не позволяет".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, Евгений Куйвашев подписал указ о создании на базе областного министерства общего и профессионального образования и департамента молодежной политики региона нового исполнительного органа государственной власти - министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Как пояснили в ДИП, решение принято в целях повышения эффективности деятельности государственных органов, о котором губернатор говорил на заседании правительства.

Останется ли Ольга Глацких в новой структуре и каковы будут ее функции, не уточняется.

Напомним, сразу после разразившегося скандала Евгений Куйвашев отказался отбирать у департамента Глацких право распоряжаться бюджетными деньгами.