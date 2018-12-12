Глацких в День Конституции устроила прием граждан, которым "государство ничего не должно"

Скандальная свердловская чиновница, директор департамента молодежной политики Ольга Глацких вышла на работу. Как сообщили Накануне.RU в департаменте, Глацких устроила прием граждан. Такие приемы сегодня проводятся всеми властными структурами в честь Дня Конституции, 25-летие принятия которой как раз отмечается 12 декабря.

Днем ранее губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому Глацких объявили выговор за ее "некорректные высказывания" о том, что "государство ничего не должно молодежи". К слову, своей фразой чиновница опровергла один из главных постулатов Конституции, ведь в ней указано, что Россия - это социальное государство. "Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека", - сказано в тексте Основного документа.

Стоит отметить, что департамент Ольги Глацких перестанет существовать как самостоятельное ведомство, он должен войти в состав министерства образования Свердловской области. Как долго чиновница будет занимать пост главы департамента – неизвестно.

Напомним, что скандал с чиновницей произошел в начале ноября: во время разговора с молодежью Глацких заявила, что государство ничего молодым людям не должно. После этого Глацких отстранили от должности, но, вопреки всеобщему возмущению и требованиям отставки, не уволили.