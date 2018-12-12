Глацких в День Конституции устроила прием граждан, которым "государство ничего не должно"

12 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Писатель власти, а не народа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область Уральский ФО

Глацких в День Конституции устроила прием граждан, которым "государство ничего не должно"

Скандальная свердловская чиновница, директор департамента молодежной политики Ольга Глацких вышла на работу. Как сообщили Накануне.RU в департаменте, Глацких устроила прием граждан. Такие приемы сегодня проводятся всеми властными структурами в честь Дня Конституции, 25-летие принятия которой как раз отмечается 12 декабря.

Днем ранее губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому Глацких объявили выговор за ее "некорректные высказывания" о том, что "государство ничего не должно молодежи". К слову, своей фразой чиновница опровергла один из главных постулатов Конституции, ведь в ней указано, что Россия - это социальное государство. "Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека", - сказано в тексте Основного документа.

Стоит отметить, что департамент Ольги Глацких перестанет существовать как самостоятельное ведомство, он должен войти в состав министерства образования Свердловской области. Как долго чиновница будет занимать пост главы департамента – неизвестно.

Напомним, что скандал с чиновницей произошел в начале ноября: во время разговора с молодежью Глацких заявила, что государство ничего молодым людям не должно. После этого Глацких отстранили от должности, но, вопреки всеобщему возмущению и требованиям отставки, не уволили.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глацких в День Конституции устроила прием граждан, которым "государство ничего не должно"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ольга Глацких, департамент молодежной политики



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.12.2018 06:52 Мск Государство подтвердило, что ничего не должно: Глацких вернулась на работу
Ранее 10.12.2018 09:08 Мск Департамент скандальной свердловской чиновницы Глацких указом губернатора реорганизован
Ранее 07.12.2018 08:03 Мск Глацких не собирается добровольно уходить в отставку, потому что "совесть не позволяет"
Ранее 29.11.2018 11:59 Мск Губернатор отказался отбирать у департамента Глацких право распоряжаться бюджетными деньгами
Ранее 15.11.2018 15:12 Мск Временно исполнять обязанности Глацких будет советник ректора УрФУ
Ранее 15.11.2018 07:54 Мск "Про важную тетю". Актер "Уральских пельменей" написал песню об Ольге Глацких
Ранее 15.11.2018 07:45 Мск Свердловскую чиновницу, заявившую о ненужности молодежи, отстранили от эстафеты огня зимней Универсиады
Ранее 13.11.2018 15:59 Мск ФАС проверит фирму отца свердловской чиновницы Ольги Глацких, заявившей о ненужности молодежи
Ранее 09.11.2018 13:53 Мск Результаты опроса: Глацких требуют с позором уволить, "и никаких разговоров"
Ранее 08.11.2018 15:20 Мск Ольгу Глацких вывели из политсовета "ЕР"
Ранее 07.11.2018 11:57 Мск Куда уходят бюджетные деньги? Оскандалившейся свердловской чиновницей всерьез занялся Следственный комитет
Ранее 07.11.2018 08:03 Мск Прокуратура проверит департамент молодежной политики после высказывания Глацких
Ранее 06.11.2018 13:59 Мск Губернатору предложили наградить чиновницу, рассказавшую молодежи о ненужности
Ранее 06.11.2018 13:53 Мск Чиркунов переплюнул Глацких: "Родители, как и государство, ничего не должны молодежи"
Ранее 06.11.2018 11:25 Мск Отстранения мало. От свердловского губернатора требуют уволить чиновницу Глацких
Ранее 06.11.2018 11:09 Мск Жириновский после заявления Глацких предлагает кадровый конкурс для чиновников в регионах
Ранее 06.11.2018 10:51 Мск Ольгу Глацких отстранили от работы в правительстве Свердловской области после высказываний про государство и молодежь
Ранее 06.11.2018 10:39 Мск "Сказала это для мотивации". Ольга Глацких прокомментировала свое заявление о ненужности молодежи государству
Ранее 06.11.2018 09:59 Мск Депутат о высказываниях свердловской чиновницы про молодежь: С такой позицией мы обречены на вымирание
Ранее 06.11.2018 09:29 Мск Оскандалившаяся Ольга Глацких ушла в отпуск и пока не уволена
Ранее 06.11.2018 08:51 Мск "Без нас бы государству было ***** (лучше)". Шнуров написал стих о свердловской чиновнице, которая посоветовала ничего не ждать от государства
Ранее 06.11.2018 07:45 Мск Свердловская чиновница, заявившая о ненужности молодежи государству, получала миллионные гранты от Фонда поддержки олимпийцев
Ранее 05.11.2018 15:35 Мск Чиновница, заявившая о ненужности молодежи, зарабатывает миллионы и на пару с ребенком пользуется квартирами
Ранее 05.11.2018 13:43 Мск В ГД ждут отставки свердловской чиновницы после ее слов о том, что государство не просило рожать детей
Ранее 05.11.2018 13:27 Мск Губернатор вызовет Глацких на разговор
Ранее 05.11.2018 13:23 Мск Общественник – про заявление Глацких: Нам сейчас что сделать нужно – родиться обратно?
Ранее 05.11.2018 10:30 Мск Директор департамента молодежной политики Свердловской области: Государство не просило вас рожать

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1155

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети