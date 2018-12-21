"Прорыв в экономическом и социальном развитии". Куйвашев прокомментировал пресс-конференцию Путина

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что для него ключевой момент в пресс-конференции Владимира Путина - установка на прорыв в экономическом и социальном развитии, на прыжок в новый технологический уклад, без которого у страны нет будущего. Об этом он написал в своём Instagram, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня темпы развития промышленности, отдельных направлений экономики Свердловской области превосходят общероссийские показатели. И я как губернатор могу заверить, что мы готовы и в дальнейшем выполнять роль локомотива развития российской экономики. Для этого у нас есть очень прочный фундамент в виде новых компетенций, прошедших глубокую модернизацию предприятий, профессиональных кадров и молодого поколения, в профессиональную подготовку которого мы в последние годы серьезно вкладываемся", - пишет он.

Но пользователи социальной сети не согласны с ним и комментируют идеи губернатора так: "А у меня у дома каждую зиму прорыв и не раз в год", "Когда обманутым дольщикам жилье отдадите, совесть когда проснётся наконец?", "Как там чиновница по молодёжи?".

Люди не забыли упомянуть и директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких, которая заявила о том, что государство ничего не должно гражданам.

"Жаль, что Вы приняли такое по Глацких. С такими,как она, прорывов не возможно", "Было озвучено пПрезидентом, что Глацких просто не готова к должности. Но Вы всё равно её держите! Работать нужно, а не держать. Вы ее держите за счёт налогов жителей города", - пишут уральцы.

Напомним, недавно Глацких, после скандала вернувшаяся к работе, была замечена на совещании у губернатора, где шла речь об ответственности власти перед населением.