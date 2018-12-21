"Прорыв в экономическом и социальном развитии". Куйвашев прокомментировал пресс-конференцию Путина

21 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область

"Прорыв в экономическом и социальном развитии". Куйвашев прокомментировал пресс-конференцию Путина

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что для него ключевой момент в пресс-конференции Владимира Путина - установка на прорыв в экономическом и социальном развитии, на прыжок в новый технологический уклад, без которого у страны нет будущего. Об этом он написал в своём Instagram, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня темпы развития промышленности, отдельных направлений экономики Свердловской области превосходят общероссийские показатели. И я как губернатор могу заверить, что мы готовы и в дальнейшем выполнять роль локомотива развития российской экономики. Для этого у нас есть очень прочный фундамент в виде новых компетенций, прошедших глубокую модернизацию предприятий, профессиональных кадров и молодого поколения, в профессиональную подготовку которого мы в последние годы серьезно вкладываемся", - пишет он.

Но пользователи социальной сети не согласны с ним и комментируют идеи губернатора так: "А у меня у дома каждую зиму прорыв и не раз в год", "Когда обманутым дольщикам жилье отдадите, совесть когда проснётся наконец?", "Как там чиновница по молодёжи?".

Люди не забыли упомянуть и директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких, которая заявила о том, что государство ничего не должно гражданам.

"Жаль, что Вы приняли такое по Глацких. С такими,как она, прорывов не возможно", "Было озвучено пПрезидентом, что Глацких просто не готова к должности. Но Вы всё равно её держите! Работать нужно, а не держать. Вы ее держите за счёт налогов жителей города", - пишут уральцы.

Напомним, недавно Глацких, после скандала вернувшаяся к работе, была замечена на совещании у губернатора, где шла речь об ответственности власти перед населением.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Прорыв в экономическом и социальном развитии". Куйвашев прокомментировал пресс-конференцию Путина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: евгений куйвашев, владимир путин, пресс-конференция, итоги, ольга глацких



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.12.2018 15:51 Мск Путин про таких, как Глацких: "Был вчера кем-то - а сегодня стал чиновником"
Ранее 17.12.2018 09:11 Мск Непотопляемая Глацких: чиновница, заявившая, что государство ничего не должно, пришла на совещание к губернатору
Ранее 12.12.2018 14:39 Мск "Это просто слова, хоть и дурные". Куйвашев прокомментировал выговор Ольги "государство ничего не должно" Глацких
Ранее 12.12.2018 11:58 Мск Автор высказывания про "хороший ГУЛАГ" пришел за Глацких
Ранее 12.12.2018 08:30 Мск Глацких в День Конституции устроила прием граждан, которым "государство ничего не должно"
Ранее 12.12.2018 06:52 Мск Государство подтвердило, что ничего не должно: Глацких вернулась на работу
Ранее 10.12.2018 09:08 Мск Департамент скандальной свердловской чиновницы Глацких указом губернатора реорганизован
Ранее 07.12.2018 08:03 Мск Глацких не собирается добровольно уходить в отставку, потому что "совесть не позволяет"
Ранее 29.11.2018 11:59 Мск Губернатор отказался отбирать у департамента Глацких право распоряжаться бюджетными деньгами
Ранее 15.11.2018 15:12 Мск Временно исполнять обязанности Глацких будет советник ректора УрФУ
Ранее 15.11.2018 07:54 Мск "Про важную тетю". Актер "Уральских пельменей" написал песню об Ольге Глацких
Ранее 15.11.2018 07:45 Мск Свердловскую чиновницу, заявившую о ненужности молодежи, отстранили от эстафеты огня зимней Универсиады
Ранее 13.11.2018 15:59 Мск ФАС проверит фирму отца свердловской чиновницы Ольги Глацких, заявившей о ненужности молодежи
Ранее 09.11.2018 13:53 Мск Результаты опроса: Глацких требуют с позором уволить, "и никаких разговоров"
Ранее 08.11.2018 15:20 Мск Ольгу Глацких вывели из политсовета "ЕР"
Ранее 07.11.2018 11:57 Мск Куда уходят бюджетные деньги? Оскандалившейся свердловской чиновницей всерьез занялся Следственный комитет
Ранее 07.11.2018 08:03 Мск Прокуратура проверит департамент молодежной политики после высказывания Глацких
Ранее 06.11.2018 13:59 Мск Губернатору предложили наградить чиновницу, рассказавшую молодежи о ненужности
Ранее 06.11.2018 13:53 Мск Чиркунов переплюнул Глацких: "Родители, как и государство, ничего не должны молодежи"
Ранее 06.11.2018 11:25 Мск Отстранения мало. От свердловского губернатора требуют уволить чиновницу Глацких
Ранее 06.11.2018 11:09 Мск Жириновский после заявления Глацких предлагает кадровый конкурс для чиновников в регионах
Ранее 06.11.2018 10:51 Мск Ольгу Глацких отстранили от работы в правительстве Свердловской области после высказываний про государство и молодежь
Ранее 06.11.2018 10:39 Мск "Сказала это для мотивации". Ольга Глацких прокомментировала свое заявление о ненужности молодежи государству
Ранее 06.11.2018 09:59 Мск Депутат о высказываниях свердловской чиновницы про молодежь: С такой позицией мы обречены на вымирание
Ранее 06.11.2018 09:29 Мск Оскандалившаяся Ольга Глацких ушла в отпуск и пока не уволена
Ранее 06.11.2018 08:51 Мск "Без нас бы государству было ***** (лучше)". Шнуров написал стих о свердловской чиновнице, которая посоветовала ничего не ждать от государства
Ранее 06.11.2018 07:45 Мск Свердловская чиновница, заявившая о ненужности молодежи государству, получала миллионные гранты от Фонда поддержки олимпийцев
Ранее 05.11.2018 15:35 Мск Чиновница, заявившая о ненужности молодежи, зарабатывает миллионы и на пару с ребенком пользуется квартирами
Ранее 05.11.2018 13:43 Мск В ГД ждут отставки свердловской чиновницы после ее слов о том, что государство не просило рожать детей
Ранее 05.11.2018 13:27 Мск Губернатор вызовет Глацких на разговор
Ранее 05.11.2018 13:23 Мск Общественник – про заявление Глацких: Нам сейчас что сделать нужно – родиться обратно?
Ранее 05.11.2018 10:30 Мск Директор департамента молодежной политики Свердловской области: Государство не просило вас рожать

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 33

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети