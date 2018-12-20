Путин про таких, как Глацких: "Был вчера кем-то - а сегодня стал чиновником"

На сегодняшней ежегодной пресс-конференции Владимира Путина спросили про таких, как директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая о том, что государство ничего не должно гражданам. По словам президента, есть чиновники, которые не готовы к такой работе, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Ольга Глацких пришла на госслужбу из гимнастики.

"Был вчера кем-то - сегодня стал чиновником, возьми ляпни чего-нибудь. Значит, он не готов к такой работе", - заявил Путин.

По его словам, идет "процесс взросления государственного аппарата".

"Моисей водил еврейский народ 40 лет по пустыне, но мы не можем 146 млн водить... Это процесс взросления государственного аппарата, работы с ним", - уточнил президент.

Напомним, недавно Глацких, после скандала вернувшаяся к работе, была замечена на совещании у губернатора, где шла речь об ответственности власти перед населением.